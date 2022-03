Cambodge : Un tribunal français inculpe deux acolytes de Hun Sen

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une survivante de l'attaque à la grenade du 30 mars 1997 à Phnom Penh, au Cambodge, pointait du doigt une photo la montrant, blessée ce jour-là, à l'occasion du 11ème anniversaire de cette attaque, le 30 mars 2008. © 2008 Tang Chhin Sothy/AFP via Getty Images (Paris) – Un tribunal français a émis des mandats d'arrêt à l'encontre de deux généraux cambodgiens pour l'attentat à la grenade perpétré contre un rassemblement politique de l'opposition à Phnom Penh le 30 mars 1997, qui a fait 16 morts et plus de 150 blessés, a déclaré Rights Watch aujourd'hui. L'ordonnance…



