Les responsables politiques et les grandes entreprises ont fait passer le pouvoir et les profits avant les personnes, trahissant les promesses de redressement équitable après la pandémie

par Amnesty International

Amnesty International publie son rapport annuel portant sur 2021. Après avoir promis que le redressement post-COVID-19 serait équitable afin de remédier aux inégalités de longue date, les dirigeant·e·s mondiaux se sont alliés aux multinationales pour accaparer le pouvoir et les richesses L’échec monumental de la communauté internationale face à la multiplication des conflits a ouvert […] The post Les responsables politiques et les grandes entreprises ont fait passer le pouvoir et les profits avant les personnes, trahissant les promesses de redressement équitable après la pandémie appeared…



