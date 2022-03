Au Qatar, les travailleurs migrants dans l’ombre de la Coupe du monde

par Human Rights Watch

Le 1er avril, le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 aura lieu au Qatar, qui accueillera ce tournoi. Il s’agit d’un événement majeur pour les amateurs de football, qui espèrent qu’un tirage favorable aidera leurs équipes préférées à se mettre sur la voie du match final en décembre. Malheureusement, c’est souvent la malchance, et non la chance d’etre protégés par des lois et protections solides, qui a déterminé le sort de millions de travailleurs migrants au Qatar. Un grand nombre d’entre eux ont été attirés vers ce pays au cours de la dernière décennie par la promesse (souvent illusoire) de…



