La loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire , votée en 2020, prévoit à son article 15 la conception et la mise en place d’un système d’affichage environnemental sur les produits alimentaires. Un projet repris par l’article 2 de la loi climat et résilience du 22 août 2021.Après le NutriScore, qui informait les consommateurs sur la qualité nutritive des produits, le score…