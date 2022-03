Égypte. Des Érythréen·ne·s risquent d’être expulsés de manière imminente

par Amnesty International

Les autorités égyptiennes doivent immédiatement mettre un terme à toutes les expulsions de ressortissants érythréens vers l’Érythrée, où ils risqueraient de subir de graves violations des droits humains, notamment des actes de torture, a déclaré Amnesty International. Au cours des deux dernières semaines seulement, les autorités égyptiennes ont expulsé 31 Érythréen·ne·s, en violation de l’interdiction du […] The post Égypte. Des Érythréen·ne·s risquent d’être expulsés de manière imminente appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet