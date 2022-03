Tunisie. La nouvelle loi contre la spéculation menace la liberté d’expression

par Amnesty International

La nouvelle loi promulguée par le président Kaïs Saïed dans le cadre de ce qu’il a décrit comme une campagne contre les spéculateurs sur les marchandises représente une menace sérieuse pour la liberté d’expression, a déclaré Amnesty International le 24 mars 2022. Le décret-loi 2022-14, entré en vigueur le 21 mars 2022, contient des dispositions formulées en termes […] The post Tunisie. La nouvelle loi contre la spéculation menace la liberté d’expression appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet