Guerre en Ukraine : une campagne de harcèlement contre les journalistes ukrainiens dans les zones occupées

par jcavelier

ActualitésDepuis le début du conflit en Ukraine, l’armée russe cible les journalistes et les médias locaux dans les territoires conquis afin d’empêcher le travail d’information et de diffuser le plus largement possible la propagande du Kremlin. Reporters sans frontières (RSF) condamne fermement ces enlèvements et ces actes d’intimidation et appelle les autorités russes à cesser de harceler les journalistes ukrainiens.Enlèvements, menaces de mort, disparitions… Alors que le conflit en Ukraine entame son deuxième mois, les forces armées russes redoublent d’inventivité pour faire plier les journalistes…



