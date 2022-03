Libye. L’Agence de sûreté intérieure intensifie sa répression contre la liberté d’expression

par Amnesty International

Les autorités libyennes doivent ordonner la fin de la persécution de jeunes Libyens par des membres de milices et des forces de sécurité sous prétexte de protéger les « valeurs libyennes et islamiques » et faire respecter leur droit à la liberté d’expression, a déclaré Amnesty International le 23 mars 2022 après la diffusion de vidéos inquiétantes […] The post Libye. L’Agence de sûreté intérieure intensifie sa répression contre la liberté d’expression appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet