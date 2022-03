La Haye. Esther Kiobel jure de continuer sa campagne pour la justice

par Amnesty International

Le 23 mars, la défenseure des droits humains Esther Kiobel a perdu son procès civil face au géant pétrolier Shell, qu'elle accuse de complicité dans l'exécution de son mari par la junte militaire nigériane en 1995, mais elle a promis de continuer sa campagne pour la justice. Cela fait 27 ans qu'Esther tente d'obtenir justice pour son […]



