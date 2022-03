Ukraine. Des militant·e·s du monde entier demandent à la Russie de mettre fin à son offensive contre les droits humains

par Amnesty International

Le 24 mars, Amnesty International organise une Journée mondiale d'action pour demander que la Russie mette un terme à son invasion de l'Ukraine – un acte illégal d'agression qui engendre une destruction indicible à tous niveaux. Des militant·e·s de pays du monde entier prendront part à des actions et des événements pour marquer le premier mois depuis […]



