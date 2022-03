Arabie saoudite. Les autorités ne doivent pas extrader vers la Chine deux Ouïghours détenus qui risqueraient d’être torturés

par Amnesty International

Les autorités saoudiennes doivent renoncer à tout projet d’extradition concernant deux Ouïghours vers la Chine, où ils seront exposés à un risque élevé de torture dans le contexte de la répression visant les minorités musulmanes dans la région du Xinjiang, en Chine, a déclaré Amnesty International le 23 mars 2022. Le dignitaire religieux Aimidoula Waili et […] The post Arabie saoudite. Les autorités ne doivent pas extrader vers la Chine deux Ouïghours détenus qui risqueraient d’être torturés appeared first on Amnesty International. ]]>



