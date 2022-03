Israël et territoires palestiniens occupés. Le rapporteur spécial accuse Israël de pratiquer l’apartheid

par Amnesty International

Le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Michael Lynk, a présenté au Conseil des droits de l'homme un rapport dans lequel il conclut que la situation dans les territoires palestiniens occupés s'apparente à un apartheid. Saleh Higazi, directeur adjoint pour le Moyen-Orient



