France : Les personnes évacuées d’Afghanistan ont besoin de soutien psychologique

par Human Rights Watch

(New York) – De nombreuses personnes afghanes évacuées vers la France il y a plus de six mois lorsque les talibans ont pris le pouvoir dans leur pays, sont confrontées à des états traumatiques et de détresse psychologique, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Bien que la France ait fourni un soutien important aux évacué·e·s, dont beaucoup avaient des liens professionnels avec le pays, un manque important persiste en matière d’aide psychosociale urgente et adéquate. Alors que les forces talibanes ont pris le contrôle de l’Afghanistan en août 2021, les Afghan·e·s ayant travaillé avec des gouvernements…



