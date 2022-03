Comment les entreprises peuvent-elles créer de la valeur grâce à la collaboration IA-employés ?

par Amélie Abadie, Professeure assistante au département marketing, TBS Education

Prasanta Kumar Dey, Professor of Operations Management, Aston University

Soumyadeb Chowdhury, Associate Professor Information Analytics and Sustainability Management, Head of Center of Excellance Sustainable Development and CSR,Toulouse Business School, TBS Education

Partagez cet article