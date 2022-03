Tanzanie : Accélérer les mesures visant à protéger le droit à l’éducation des filles

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le drapeau de la République Unie de Tanzanie. © 2010 Tony Karumba/AFP via Getty Images (Nairobi, le 23 mars 2022) – L’engagement pris par la Tanzanie d’adopter des lignes directrices assurant que les établissements fassent en sorte que les mères adolescentes puissent retourner étudier d’ici juin 2022 est un tournant majeur en faveur de l’éducation des filles, ont déclaré aujourd’hui Human Rights Watch et Accountability Counsel. Le 8 mars, le gouvernement tanzanien et la Banque mondiale ont publié l’accord qu’ils ont passé pour restructurer le Secondary Education…



