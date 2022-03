Irak : Les violences envers les personnes LGBT restent impunies

par Human Rights Watch

Click to expand Image Illustration en couverture du nouveau rapport de Human Rights Watch, intitulé « Everyone Wants Me Dead » (« ‘Tout le monde veut ma peau »), sur les attaques parfois fatales de personnes LGBT en Irak, commises par divers groupes armés de ce pays. © 2022 John Holmes pour Human Rights Watch (Bagdad) – Des groupes armés en Irak enlèvent, violent, torturent et tuent des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) en toute impunité, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui en collaboration avec IraQueer. La police arrête parfois…



