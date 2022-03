Odessa, carrefour culturel et ville de cinéma

Odessa fut un port maritime important pour les Grecs et un détachement militaire de l’Empire turc. Depuis son incorporation à l’Empire russe à la fin du XVIIIsiècle, elle s’est peuplée d’Européens – Italiens, Grecs, Français, Espagnols, ainsi que des cosaques ukrainiens et russes – et abrite une importante communauté juive.Un ingénieur d’origine néerlandaise, François Sainte de Wollant , a joué un rôle important dans le développement de la ville, dont le plan en damier a été conçu…