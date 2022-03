Judith : « Pourquoi, des fois, on voit la Lune en journée ? »

Pour répondre à cette question, revenons sur la notion de journée. La journée, c’est quand il fait clair et s’il fait clair, c’est parce que les rayons du Soleil nous éclairent. De l’autre côté de la Terre, au même moment, aucun rayon de Soleil (ils ne peuvent traverser la Terre) et donc c’est la nuit. En permanence, il y a une moitié de planète éclairée et une moitié qui reste dans l’ombre.La Lune, elle, tourne autour de la Terre donc parfois elle se trouve à l’opposé du Soleil (et est donc bien visible pour les Terriens plongés dans la nuit), parfois elle se trouve du même côté…