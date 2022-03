Russie. Le leader de l’opposition Alexeï Navalny condamné à neuf ans de prison, une privation cynique de ses droits fondamentaux

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles Alexeï Navalny, leader de l'opposition russe et prisonnier d'opinion, a été condamné à neuf ans de prison pour avoir ouvertement critiqué Vladimir Poutine et pour son militantisme politique pacifique, Marie Struthers, directrice pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Alexeï Navalny est condamné […]



