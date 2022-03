Afghanistan : Les talibans menacent de commettre des « meurtres de vengeance »

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un milicien taliban, perché sur une partie d’un mur partiellement détruit à Sangin, dans la province de Helmand située dans le centre-sud de l’Afghanistan, observait les environs, le 30 novembre 2021. ©2021 Alfred Yaghobzadeh/Abaca/Sipa USA(Sipa via AP Images) (New York, le 22 mars 2022) – Les autorités talibanes dans la province de Helmand, en Afghanistan, ont menacé d’exercer des représailles contre des activistes et d’anciens fonctionnaires, en réaction à de récents assassinats de commandants talibans, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les talibans dans…



