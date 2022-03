En Tunisie, la télévision publique est le dernier terrain de bataille

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des membres du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) manifestent devant le siège de la télévision publique, 11 mars 2022. © 2022 SNTJ Depuis son coup de force de juillet, le président tunisien Kais Saied a entrepris de démanteler les contre-pouvoirs institutionnels ; et la télévision d’État est une cible évidente. Avant la révolution de 2011 qui a évincé le président autoritaire Zine el-Abidine Ben Ali, la télévision d’État ne débitait que la ligne du pouvoir et bannissait les intervenant·e·s qui s’en démarquaient. Puis, la chaîne publique Al Wataniya…



