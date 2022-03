RD Congo : L’état de siège dans l’est du pays est accompagné de répression

par Human Rights Watch

Jean Paul Ngahangondi, député provincial du Nord-Kivu, est détenu depuis le 6 février 2022 pour « outrage » au chef de l’État et à l’armée : « Après mon arrestation, j’ai été conduit à l’ANR (Agence nationale de renseignements), où les agents m’ont dit que j’avais été arrêté pour avoir mis en cause l’état de siège. Le procureur a été clair quand il m’a dit qu'ils n’avaient aucun problème avec moi, mais qu’ils avaient reçu une plainte du gouverneur qui disait que je devais être interrogé et qu’il y avait d’autres personnes qui devaient l’être aussi. C'est une façon de nous intimider et de nous faire…



Lire l'article complet