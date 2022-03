Turquie. Osman Kavala et ses coaccusés doivent être acquittés de toutes les charges retenues contre eux

par Amnesty International

À l'approche de la cinquième et peut-être dernière audience du procès du défenseur des droits humains Osman Kavala et de sept autres personnes, qui aura lieu le 21 mars, Amnesty International appelle à leur acquittement et à la libération immédiate d'Osman Kavala. Dans son réquisitoire, le procureur a demandé qu'Osman Kavala et Mücella Yapıcı – l'une […]



