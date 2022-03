Zambie. La secrétaire générale d’Amnesty International demande au président d’agir avec célérité pour tenir ses engagements envers les droits humains

par Amnesty International

Amnesty International demande au président Hakainde Hichilema d'abroger les lois répressives, notamment la Loi relative à l'ordre public Elle réclame la mise en œuvre de l'obligation de rendre des comptes pour les homicides illégaux et les violences policières Elle demande que soit mis fin au recours à la torture et à la peine de mort



