Niger. Les autorités doivent garantir les droits des détenus à la prison de haute sécurité de Koutoukallè

par Amnesty International

Les droits de plusieurs détenus sont bafoués à la prison de Koutoukallè. Amnesty International appelle les autorités nigériennes à rétablir les droits de visite et mener une enquête sur les conditions de détention et le respect des droits à la défense et du droit à la santé des détenus à la prison de haute sécurité […] The post Niger. Les autorités doivent garantir les droits des détenus à la prison de haute sécurité de Koutoukallè appeared first on Amnesty International. ]]>



