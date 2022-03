Les gouvernements africains devraient mieux protéger les droits des élèves enceintes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une lycéenne ougandaise, âgée de 17 ans et mère d’une petite fille, sortait d’une salle de classe de son école secondaire dans le district de Mukono, en Ouganda, le 15 février 2022. Selon la loi dans ce pays, elle a dû provisoirement quitter l’école pendant près d'un an, lorsqu’elle est tombée enceinte. © 2022 Reuters/Abubaker Lubowa Chaque année, à travers l’Afrique, des dizaines de milliers d’adolescentes doivent quitter l’école parce qu’elles sont enceintes ; elles subissent l’exclusion ou la discrimination. Tout au long de la pandémie de Covid-19, les grossesses…



