Slovénie. Les autorités doivent cesser de faire payer les frais de maintien de l’ordre aux manifestant·e·s

par Amnesty International

Toute personne a droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Mais en Slovénie, il semble qu'il faille payer pour exercer ces droits fondamentaux. Jaša Jenull Militant et directeur de théâtre slovène, Jaša Jenull se voit réclamer près de 35 000 euros pour rembourser aux autorités les frais de maintien de l'ordre liés à



