Littérature et féminisme pop : à la rencontre de Julia Korbik

S’imposant en Allemagne et en Europe comme une des voix remarquées d’un féminisme grand public, jeune et dynamique, l’écrivaine et journaliste berlinoise Julia Korbik réactualise le modèle biographique avec succès. Reçue durant deux mois, en partenariat avec l’Institut Goethe et la maison de Robert Schuman, au sein du dispositif Récit’Chazelles , résidence d’auteurs francophones et européens incluant un laboratoire hors les murs (Crem), l’autrice développe un projet littéraire, entre culture pop et féminisme,…