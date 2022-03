Comment Amnesty International vérifie les attaques militaires en Ukraine

par Amnesty International

Le Laboratoire de preuves du programme Réaction aux crises d'Amnesty International est une équipe pluridisciplinaire qui recense à distance les atteintes aux droits humains à l'aide d'outils d'investigation numérique de pointe. Il contribue à faire en sorte que les informations provenant de zones de conflit soient exactes, soient diffusées rapidement et répondent aux besoins des […]



