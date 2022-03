Ukraine : Des attaques meurtrières russes ont tué et blessé des civils à Kharkiv

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un habitant de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, photographié le 3 mars 2022 dans la cour de son immeuble, gravement endommagé par un raid aérien russe. © 2022 AP Photo/Andrew Marienko (Lviv, le 18 mars 2022) – Plus de 450 civils auraient été tués ou blessés au cours des 11 premiers jours de la guerre à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, suite aux frappes aériennes et aux tirs d’artillerie russes sur des zones peuplées, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les attaques ont endommagé des bâtiments civils, notamment des immeubles résidentiels, des…



