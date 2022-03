Ouganda : RSF demande la libération de deux journalistes poursuivis pour "cyberharcèlement" envers le président

par assistante Afrique

ActualitésAlors que la police a arrêté et détenu pendant plusieurs jours neuf journalistes le 10 mars dernier, deux d’entre eux sont maintenant poursuivis pour cyberharcèlement contre le président ougandais et restent détenus. Reporters sans frontières (RSF) appelle à leur libération immédiate. Le séjour en prison des journalistes Norman Tumuhimbise et Farida Bikobere se prolonge.



