Ukraine : Usage répété d’armes à sous-munitions russes à Mykolaïv

par Human Rights Watch

(Berlin, le 17 mars 2022) – Les forces russes ont tiré à plusieurs reprises des roquettes à sous-munitions sur la ville densément peuplée de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, lors d'attaques distinctes les 7, 11 et 13 mars 2022, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Une attaque menée le 13 mars aurait tué neuf civils, qui faisaient apparemment la queue devant un distributeur automatique de billets. Ces attaques ont également blessé plusieurs autres civils et endommagé des maisons, des entreprises et des véhicules de civils. « Plusieurs zones résidentielles de Mykolaïv ont été frappées par…



