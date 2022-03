Mali : la suspension de RFI et France 24 est “une attaque contre la liberté et l’indépendance de l’information” (RSF)

par assistante Afrique

ActualitésLa junte militaire au pouvoir a annoncé engager des procédures pour suspendre les deux médias internationaux français après des révélations sur les exactions commises par l’armée malienne et ses supplétifs russes. Reporters sans frontières (RSF) dénonce une une attaque contre l’information qui va porter préjudice aux Maliens et à l’ensemble des journalistes et médias présents dans le pays.Les journalistes présents au Mali sont désormais prévenus.



Lire l'article complet