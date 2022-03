Ukraine. La ville assiégée d’Izioum est arrivée au point de rupture face aux attaques incessantes des forces russes – témoignages

par Amnesty International

Les civil·e·s d’Izioum, dans la région de Kharkiv (est de l’Ukraine), sont au bord de la catastrophe humanitaire, tandis que les forces russes bombardent la ville sans discontinuer, selon de nouveaux témoignages recueillis par Amnesty International. Les résident·e·s d’Izioum se trouvent dans une situation de siège depuis le 28 février, et se disent arrivés au point […] The post Ukraine. La ville assiégée d’Izioum est arrivée au point de rupture face aux attaques incessantes des forces russes – témoignages appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet