Pays émergents : l’économie informelle, un avantage concurrentiel pour les exportateurs

par Olivier Lamotte, Professeur en économie et stratégie internationales - Professor of international economics and strategy, EM Normandie – UGEI

Ana Colovic, Professeur de stratégie et de management international/ Professor of Strategy and International Business, Neoma Business School

Octavio Escobar, Professor of Economics, EM Normandie – UGEI

Pierre-Xavier Meschi, Professeur des Universités, IAE Aix-Marseille Graduate School of Management – Aix-Marseille Université

Partagez cet article