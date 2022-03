États-Unis. Plus de 100 organisations de défense des droits humains et de l’environnement s’associent à l’appel d’Amnesty International demandant à Joe Biden de gracier Steven Donziger

par Amnesty International

Washington, D.C. – L’avocat défenseur des droits humains Steven Donziger est privé arbitrairement de liberté depuis plus de deux ans, en représailles semble-t-il de son travail visant à demander des comptes à l’entreprise Chevron pour le déversement intentionnel de plus de 16 milliards de gallons de déchets pétroliers toxiques dans la forêt pluviale d’Amazonie. Il est actuellement […] The post États-Unis. Plus de 100 organisations de défense des droits humains et de l’environnement s’associent à l’appel d’Amnesty International demandant à Joe Biden de gracier Steven Donziger appeared first…



Lire l'article complet