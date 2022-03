Salvador. Une audience portant sur l’utilisation abusive du logiciel espion Pegasus doit se tenir devant la CIDH

par Amnesty International

La Commission interaméricaine des droits de l'homme se penchera, lors d'une audience le 16 mars, sur la question de la surveillance illégale de très grande ampleur effectuée au moyen du logiciel espion Pegasus contre des journalistes et la société civile au Salvador. Cela fait suite à une enquête menée conjointement par Access Now et le Citizen



