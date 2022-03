RSF appelle le ministère de l’Intérieur britannique à bloquer l’extradition de Julian Assange à la suite du refus de la Cour suprême d’examiner son appel

par amoores

ActualitésReporters sans frontières (RSF) exprime sa profonde déception concernant le refus de la Cour suprême du Royaume-Uni d’examiner l’appel dans l’affaire d’extradition contre le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Plus de deux ans après le début de la procédure d’extradition, l’affaire est renvoyée au ministère de l’Intérieur chargé de prendre une décision politique. RSF invite instamment ce dernier à agir dans l’intérêt du journalisme et de la liberté de la presse en refusant l’extradition de Julian Assange et en le libérant sur le champ. Le 14 mars, les avocats de Julian Assange ont…



