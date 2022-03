Arabie saoudite. L’exécution collective de 81 hommes souligne l’urgente nécessité de l’abolition de la peine de mort

par Amnesty International

L'exécution collective de 81 personnes, saoudiennes et étrangères, qui a eu lieu samedi est le signe d'une épouvantable accélération du recours à la peine capitale en Arabie saoudite, a déclaré Amnesty International le 15 mars. Ces dernières exécutions en date portent déjà à 92 le nombre total de mises à mort recensées dans le pays depuis le début



