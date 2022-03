TOGO: L’INTERDICTION DE MANIFESTER DOIT ÊTRE LEVÉE

par Amnesty International

Deux ans après l’instauration des premières restrictions au droit de réunion pacifique justifiée par la pandémie de Covid-19, et alors que plus aucun patient n’est recensé dans les structures de prise en charge selon les autorités, Amnesty International appelle ces dernières à lever l’interdiction des rassemblements de plus de 15 personnes et ainsi autoriser les […] The post TOGO: L’INTERDICTION DE MANIFESTER DOIT ÊTRE LEVÉE appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet