Hong Kong. Une ONG britannique prise pour cible dans le cadre d’une extension inquiétante de la répression

par Amnesty International

En réaction aux propos de l’organisation britannique Hong Kong Watch indiquant qu’elle a été menacée de sanctions pénales par le Service de sécurité nationale de la police hongkongaise, Erwin van der Borght, directeur régional pour l’Asie et le Pacifique à Amnesty International, a déclaré : « Les menaces visant Hong Kong Watch sont le dernier exemple en […] The post Hong Kong. Une ONG britannique prise pour cible dans le cadre d’une extension inquiétante de la répression appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet