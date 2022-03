Espagne. Le demandeur d’asile Mohamed Benhlima ne doit pas être expulsé en Algérie

par Amnesty International

En réaction à l'information selon laquelle les autorités espagnoles ont l'intention d'expulser le demandeur d'asile algérien Mohamed Benhlima, lanceur d'alerte et militant anticorruption, Amna Guellali, directrice régionale adjointe pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International, a déclaré : « Les autorités espagnoles savent pertinemment quel sort tragique attend Mohamed Benhlima s'il est expulsé. Ces […]



