Tchad/RCA: Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka doit faire face à la justice à la CPI

par Amnesty International

En réponse à l'arrestation de Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka, un ex-leader d'un groupe armé suspecté d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui a été remis à la Cour pénale internationale (CPI) par les autorités tchadiennes, Alice Banens, conseillère juridique d'Amnesty International, a dit : « L'arrestation de Maxime Jeoffroy



