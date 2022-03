Russie. Protester en direct à la télévision n’est pas un crime, mais un acte de grand courage

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles Marina Ovsiannikova, journaliste de la chaîne russe publique Pervy Kanal (Première chaîne), qui a interrompu un programme d’information en direct lundi 14 mars 2022 pour protester contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a été arrêtée et détenue au secret pendant au moins 15 heures après son acte de dissidence, Marie […] The post Russie. Protester en direct à la télévision n’est pas un crime, mais un acte de grand courage appeared first on Amnesty International. ]]>



