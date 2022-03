Égypte. Il faut enquêter sur les policiers, pas sur les détenus, pour les vidéos de torture qui ont fuité

par Amnesty International

Les autorités égyptiennes doivent mettre un terme à leurs représailles contre au moins neuf détenus et trois de leurs proches et amis, sur lesquels elles enquêtent en raison de la diffusion de vidéos qui ont fuité au sujet de violences policières commises au premier poste d'al Salam, au Caire, a déclaré Amnesty International le 14 mars 2022. […]



