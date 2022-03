Appel à candidatures 2022 – Bourse Gaëtan Mootoo

par Amnesty International

La bourse Gaëtan Mootoo pour les défenseurs des droits humains est décernée chaque année par Amnesty International pour apporter un soutien à la formation de jeunes défenseurs des droits humains originaires d’Afrique de l’Ouest et du Centre francophones. Cette bourse rend hommage à Gaëtan Mootoo, chercheur respecté de l’organisation, passionnément engagé dans le travail avec […] The post Appel à candidatures 2022 – Bourse Gaëtan Mootoo appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet