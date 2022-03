Ukraine : la guerre se joue également dans le cyberespace

L’espace cyber est traditionnellement conçu comme pouvant se diviser en trois couches principales : la couche physique (câbles, serveurs, ordinateurs, etc.) ; la couche logique (données numériques et moyens de transmission afférents comprenant les applications, les protocoles, les interfaces et les applications) ; et la couche sémantique constituée des utilisateurs, de leurs échanges y compris en temps réel, ce qui englobe les contenus circulant sur les réseaux sociaux. Ces trois couches peuvent toutes être l’objet d’attaques.L’Ukraine a subi depuis 2014 de nombreuses cyberattaques…