Ukraine : Bombardement aérien russe d’un quartier résidentiel

par Human Rights Watch

(Berlin, le 10 mars 2022) – Les forces aériennes russes ont largué simultanément plusieurs bombes non guidées qui ont frappé un carrefour dans un quartier résidentiel de Tchernihiv, dans le nord de l’Ukraine, le 3 mars 2022, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Cette attaque, menée vers 12h15, a fait au moins 47 morts, selon les autorités locales, et de nombreux blessés. Elle a fait d’importants dégâts dans une tour résidentielle, dans un hôpital et dans plusieurs autres immeubles résidentiels et commerciaux, dont l’un abritait une pharmacie. Les vitres de la plupart des bâtiments situés autour…



Lire l'article complet