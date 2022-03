Guatemala. Une loi discriminatoire alimente la haine et constitue une menace pour la vie, les droits et les familles

par Amnesty International

La « Loi pour la protection de la vie et de la famille » (Loi 5272) constitue une grave menace pour la vie, les droits humains et les familles au Guatemala, a déclaré Amnesty International après son adoption par une vaste majorité du Congrès, le 8 mars 2022. « Cette loi ne protège ni les familles ni la vie : elle […]



