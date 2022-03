Ukraine. Les couloirs humanitaires proposés aux civils fuyant les attaques russes doivent garantir leur sécurité – témoignages

par Amnesty International

Forcés à fuir les bombardements russes, les civil·e·s dont le domicile a été détruit et d'autres craignant pour leur vie doivent pouvoir avoir accès à des couloirs humanitaires sécurisés, a déclaré Amnesty International jeudi 10 mars. Pour l'heure, des milliers de personnes continuent à vivre sous ces bombardements illégaux, tandis que des millions d'autres ont été […]



